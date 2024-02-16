المزجنجيه زعلانين وست البيت حزينة.. اسعار الشاي الجديدة 2024 في مصر بعد الزيادة الجديدة قبل شهر رمضان

تجسد أسعار الشاي الجديدة لعام 2024 حقيقة تغيّرت في ظل تقلبات الأسواق، حيث شهدت تلك الفترة ارتفاعًا بارزًا في تكاليف الكثير من المنتجات الغذائية، ومن ضمنها الشاي الذي ازدادت قيمته بشكل ملحوظ، يتفاوت سعر كل عبوة وفقًا للوزن والحجم، وتظل المناطق التي يتم فيها بيعه تؤثر في التسعير، لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على النصوص اللاحقة.

اسعار الشاي الجديدة 2024

تم تحديث تكاليف شاي العروسة بالشكل التالي

سعر عبوة ربع كيلو من شاي العروسة وصل إلى 60 جنيهًا مصريًا.

تكلفة عبوة مائة جرام من شاي العروسة وصلت إلى 33 جنيهًا مصريًا.

ثمن عبوة مائة جرام من شاي العروسة بلغ 23 جنيهًا مصريًا.

أسعار شاي الكابوس بمصر بعد الزيادة لعام 2024

شهدت أسعار شاي الكابوس وتاج الملوك ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة في مختلف محلات السوبر ماركت والتجارة العامة، إليك تفاصيل الأسعار.

سعر عبوة شاي الكابوس بوزن ثلاثين جرام وصل إلى 11 جنيهًا مصريًا.

تقدر تكلفة عبوة شاي الكابوس بوزن مائتي جرام بحوالي 63 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر شاي الموازين الأسود بوزن ربع كيلو جرام إلى 55 جنيهًا مصريًا.

تكلفة عبوة شاى تاج الملوك بوزن مائة جرام حوالي 22 جنيهًا مصريًا.

أسعار شاي الليبتون بمصر بعد الزيادة لعام 2024

يثير الكثيرون تساؤلات حول أسعار شاي ليبتون، المشروب الشعبي في مصر وعدة دول أخرى، فيما يلي توضيح لأسعار شاي ليبتون الحالية لمختلف الأوزان.