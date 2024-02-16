مش هتسمعي صوت أطفالك في رمضان .. تردد قناة وناسة Wanasah TV .. أغاني دينية مسليه في الشهر الكريم وبرامج تعليم وكرتون لصبح

يمكنك معرفة تردد قناة وناسة، حيق تعتبر قناة “وناسة TV” منصة تلفزيونية مجانية مخصصة لفئة الأطفال، تأسست في عام 2007 بمبادرة من المطرب السعودي راشد الماجد، الذي ركز جهوده على إسعاد الطفل العربي، بفضل اهتمامه الكبير، نشأت قناة “وناسة” وأصبحت تقديم جميع أنواع الأغاني باللغة العربية. في هذا المقال، سنستعرض تردد قناة “وناسة” على مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى استعراض بعض الأغاني المميزة التي تقدمها القناة.

تردد قناة وناسة tv

صغار الأطفال في الوطن العربي يتابعون بشغف قناة “وناسة الفضائية للأطفال”، حيث يمكنهم الاستمتاع بكل جديد من أغانيها، يستطيعون ذلك عبر ضبط التردد التالي للقناة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

أغاني قناة وناسة tv

قناة “وناسة الفضائية للأطفال” أبدعت في إعداد مجموعة متنوعة وغنية من أغاني الأطفال باللغة العربية، هذه الأغاني تقدم للأطفال فرصة لاكتساب المعرفة والمرح، حيث يمكنهم من خلالها التعرف على الألوان من خلال أغنية “ألوان”، وفهم أصوات الحيوانات من خلال “شو بيقولوا الحيوانات”، وليس ذلك فقط، بل تشمل هذه المجموعة العديد من الأغاني الأخرى مثل “لولو عايزة ماما”، “حبيب البابا”، و”مين اللي سرق الجزمة”، والتي تضفي لمسة من المرح والتعلم على تجربة الأطفال.