عشان شهر رمضان زيادة 15% من أول هذا الشهر .. اعرف قبضك هيبقى كام بعد الزيادة .. قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 وموعد الصرف

يمكنك معرفة قيمة معاش تكافل وكرامة 2024، بعد الموافقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة جديدة في قيمة معاش تكافل وكرامه لعام 2024، أصبح يثير اهتماماً متزايداً بين أصحاب المعاشات، يستفيد ملايين المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء من هذه الزيادة، خلال الفترة الأخيرة، اتخذ الرئيس السيسي قرارًا برفع قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون مواطن في جميع المحافظات، سنقوم الآن باستعراض جدول زيادة معاش تكافل وكرامة وشرح كيفية حساب المعاش بعد هذه الزيادة الأخيرة.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 بعد الزيادة الجديدة

تمت زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة لعام 2024 بنسبة 15%، وفقًا لتوجيهات رئاسية، ضمن سلسلة من القرارات الهادفة إلى تخفيف الضغوط على المواطن في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ، الآن، يتمثل المعاش في التفاصيل التالية.

زيادة للمواطنين بمبلغ 450 جنيه ليصبح 517.5 جنيه.

زيادة للمستفيد الذي يحصل على 480 جنيهًا ليصل إلى 552 جنيه

زيادة للمستفيد الذي يقبض 500 جنيه ليصبح 575 جنيه.

زيادة للمستفيد الذي يحصل على 550 جنيهًا ليصل إلى 632.5 جنية

زيادة للمستفيد الذي يحصل على 580 جنيهًا ليصبح 667 جنيه.

زيادة للمستفيد بمبلغ 620 جنيهًا ليصل إلى 713 جنيه.

زيادة للمستفيد بمبلغ 650 جنيهًا ليصبح 747.5 جنيه.

زيادة للمستفيد بمبلغ 680 جنيهًا ليصل إلى 782 جنيه.

زيادة للمستفيد بمبلغ 700 جنيه ليصبح 805 جنيه.

زيادة للمستفيد بمبلغ 740 جنيهًا ليصل إلى 851 جنيه.

زيادة للمستفيد الذي يأخذ 770 جنيهًا ليصبح 885.5 جنيه.

زيادة للمستفيد الذي يحصل على 800 جنيه ليصبح 920 جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

تقوم إدارة صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 بإيداعه دائمًا في حسابات المستفيدين في اليوم الخامس عَشَر من كل شهر ميلادي، ويشمل ذلك جميع الفئات المستفيدة من هذا البرنامج.

من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ المعاش لحوالي 22 مواطنًا يتلقون معاشات شهرية تتراوح بين 620 و740 جنيهًا لكل أسرة، وبحسب تصريحات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن هذه الأسر تستفيد من خدمات متعددة مثل التعليم المجاني والحق في الدعم الغذائي.

لحساب زيادة معاش تكافل وكرامة، يمكنك ضرب قيمة المعاش الشهري في 15%، ثم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلي، لتحصل على الإجمالي النهائي للمعاش بعد التحسين.

الاوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2024

توفير نسخة من بطاقة الرقم القومي للفرد.

تقديم صور لشهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

ضرورة تقديم نسخة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

تقديم مستند من لجان الطب الخاصة بالإعاقة في حالة الأمراض المزمنة.

تقديم نسخة من بطاقة التموين.

توفير صورة لشهادة الهجرة أو أي وثيقة تشير إلى الانفصال.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

فيما يتعلق بشروط الأهلية للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2024، التي تم الإعلان عنها رسميًا.