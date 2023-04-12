HERE.. تحميل جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 من خلال موقع وزارة العمل molsa.gov.iq

م الاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة بدولة العراق وذلك حسب ما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسيتم تقديم إعانات نقدية لجميع الأسماء المعلن عنها ضمن الوجبة التاسعة وذلك عبر بوابة مظلتي للرعاية الاجتماعية بالعراق وتم الإعلان عن جميع الأسماء بعد فحص جميع الطلبات المقدمة للحصول على الوجبة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الجدير بالذكر أنه تم قبول قرابة 200 ألف مواطن للحصول على الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة

في إطار حرص الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم اعانة اجتماعية ومساعدات نقدية للمواطنين تحت خط الفقر فقد اقرت صرف الوجبة التاسعة خلال شهر رمضان المبارك وتم الإعلان عن المستحقين اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة ويمكن لجميع المتقدمين معرفة الأسماء من خلال بوابة مظلتي للرعاية الاجتماعية وذلك بالطريقة التالية :

الدخول إلى رابط موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق. وإذ لم تتمكن من الدخول يمكنك الدخول إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية بدولة العراق. ادخل جميع البيانات المطلوبة. كتابة رقم البطاقة في المكان المخصص لها. إدخال رقم الكود المرئي المكون من 5 أرقام. ثم الضغط على زر تحميل ملفات المشمولين بالوجبة التاسعة. ثم يمكنك البحث عن الأسم من خلال كتابة الاسم رباعي في مربع البحث. يجب التأكد من كتابة تاريخ الميلاد بصورة صحية عن ظهور الاسم.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين دخل الأسر تحت خط الفقر وتوفير فرص عمل للشباب ومحدودي الدخل فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة وذلك بتقديم دعم مالي ومادي شهرياً للمستحقين وكذلك مساعدات طبية واجتماعية وغذائية للمساعدة في نهوض المجتمع العراقي ووحدة شعبه.

ومن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية أن يكون المتقدم للحصول على الوجبة التاسعة من محدودي الدخل ومسجل لدى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ولا يمتلك أي أصول أو عقارات ويجب ان يكون المتقدم عراقي الجنسية أو لدية اقامة سارية بدولة العراق.