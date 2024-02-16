حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان + أسعار سلع التموين لشهر مارس 2024
حقيقة زيادة التموين في رمضان، على الرغم من نفي وزارة التجارة والتموين للأخبار المتداولة حول زيادة التموين في شهر رمضان، يظل هناك تأكيدات أخرى تشير إلى أن هناك جهودًا تُبذل لإعادة النظر في الأمر، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة رسمية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لتحسين برنامج التموين، ويتطلع الملايين من المواطنين في مصر إلى أي زيادة محتملة في برنامج التموين خلال شهر مارس المقبل خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.
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تتخذ الحكومة من خلال وزارة التموين، إجراءات فعّالة قبيل شهر رمضان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، حيث تقوم الحكومة بتنظيم معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات بدءً من 15 فبراير الحالي، بهدف توفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعمة وتحفيضات تصل إلى 30% على بعض السلع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر في شهر رمضان الكريم.
أسعار سلع التموين لشهر مارس 2024
- سكر معبأ 1 كجم: السعر: 12.60 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مللي: السعر: 30 جنيهًا.
- علبة مرقة دجاج: السعر: 6 جنيهات.
- مكرونة 800 جم: السعر: 14.00 جنيهًا.
- مكرونة 400 جم: السعر: 7 جنيهات.
- عدس مجروش 500 جم: السعر: 21 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم: السعر: 9.00 جنيهات.
- دقيق معبأ 1 كجم: السعر: 18.00 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جم: السعر: 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم: السعر: 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم: السعر: 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا: السعر: 18 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا: السعر: 16 جنيهًا.
- جبنة 250 جم: السعر: 7.50 جنيهات.
- جبن أبيض زنة 125 جرام: السعر: 4.5 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم: السعر: 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم: السعر: 16 جنيهًا.
- صابون غسيل 125 جم: السعر: 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125جم:السعر: 7.50 جنيهات.
- لبن جاف 125 جم: السعر: 25.5 جنيهًا.
- خل 5% 900 ملي: السعر: 6 جنيهات.
- کيس ملح طعام 300 جم: السعر: 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم: السعر: 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جم: السعر: 3 جنيهات.
- بسكويت سادة: السعر: جنيه ونصف.
- بسكويت أنواع: السعر: 2.75 جنيه.
- بسكويت أنواع: السعر: 3 جنيهات.
- بسكويت بوو أنواع: السعر: 3.75 جنيهات.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا: السعر: 3.75 جنيهات.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم: السعر: 4 جنيهات.