حقيقة إضافة 100 على بطاقة التموين في شهر رمضان + أسعار سلع التموين لشهر مارس 2024

حقيقة زيادة التموين في رمضان، على الرغم من نفي وزارة التجارة والتموين للأخبار المتداولة حول زيادة التموين في شهر رمضان، يظل هناك تأكيدات أخرى تشير إلى أن هناك جهودًا تُبذل لإعادة النظر في الأمر، حيث تسعى الحكومة إلى الحصول على موافقة رسمية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لتحسين برنامج التموين، ويتطلع الملايين من المواطنين في مصر إلى أي زيادة محتملة في برنامج التموين خلال شهر مارس المقبل خاصةً مع اقتراب شهر رمضان، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.

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تتخذ الحكومة من خلال وزارة التموين، إجراءات فعّالة قبيل شهر رمضان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، حيث تقوم الحكومة بتنظيم معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات بدءً من 15 فبراير الحالي، بهدف توفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مدعمة وتحفيضات تصل إلى 30% على بعض السلع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر في شهر رمضان الكريم.

أسعار سلع التموين لشهر مارس 2024