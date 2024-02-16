مرحب شهر الصوم.. أسعار ياميش رمضان 2024 + المشروبات والمكسرات في جميع الأسواق المصرية.. رمضان جايب الخير معاه

يبحث الكثير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن أسعار ياميش رمضان والمشروبات والمكسرات خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، ويعد ياميش رمضان من أهم الوجبات التي توضع على وجبة الإفطار، وله أنواع كثيرة يفضلها الكبار والصغار، ويوجد في العديد من المتاجر عروض وتخفيضات على جميع المنتجات الغذائية، وتبحث الكثير من الأسر عن شراء الياميش والمكسرات بأسعار مناسبة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الياميش والمكسرات لشهر رمضان 2024.

أسعار ياميش رمضان 2024

سوف نعرض لكم مجموعة أسعار ياميش رمضان 2024، والقائمة كما يلي:

سجل سعر تمر توليدو بالشوكولاتة 250 جرام حوالي 46.75 جنيه مصري.

سجل سعر توليدو تمر باللوز 300 جرام حوالي 56.75 جنيه مصري.

سجل سعر قمر الدين 250 جرام حوالي 49.25 جنيه مصري.

سجل سعر التمر الهندي 400 جرام حوالي 32.25 جنيه مصري.

سجل سعر التين الجاف وزن 300 جرام حوالي 77.50 جنيه مصري.

سجل سعر العرقسوس سريع التحضير 200 جرام حوالي 66.95 جنيه مصري.

سجل سعر الزبيب الذهبي المصري 250 جرام حوالي 45.25 جنيه مصرى.

سجل سعر كيلو التمر حوالي ما بين 40 جنيه إلى 150 جنيه مصري.

سجل سعر المشمش وزن 200 جرام حوالي 149 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو القراصيا حوالي ما بين 40 إلى 120 جنيه مصري.

أسعار مكسرات شهر رمضان 2024

بالنسبة لأسعار مكسرات شهر رمضان جاءت كالتالي: