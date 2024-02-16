“تخفيضات قبل شهر رمضان”.. قائمة أسعار جميع أنواع التمور جملة رمضان 2024 في مصر.. اعرف كيلو البلح بكام

مع حلول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير عن أسعار أنواع التمور المختلفة في سوق العبور وذلك بسبب إقبال عدد كبير من جميع المواطنين على شرائها، حيث تعد من أهم الوجبات التي يحرص عليها العديد من الصائمين لتكون على مائدة الإفطار والسحور خلال الشهر الكريم، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار أنواع التمور المختلفة بالجملة في رمضان 2024.

قائمة أسعار التمور جملة رمضان 2024

سوف نعرض لكم في هذه الفقرة أسعار التمور جملة رمضان في سوق العبور وهي كما يلي:

يبلغ سعر البلح السيوي 30 جنيه مصري، ويصل إلى 60 جنيه مصري للكيلو.

يبلغ سعر كيلو البلح ثلاجة 15 جنيه مصري، ويصل إلى 30 جنيه، أما سعر بلح شامية الكيلو 15 جنيه مصري، ويصل إلى 45 جنيه مصري.

يبلغ سعر كيلو البلح الابريمي 15 جنيه مصري، ويصل إلى 45 جنيه مصري.

يبلغ سعر البلح الأبيض غزال 17 جنيه مصري، ويصل إلى 48 جنيه مصري.

يبلغ بلح عينات 18 جنيه مصري، ويصل إلى 48 جنيه مصري.

يبلغ سعر بلح البان في سوق العبور اليوم 17 جنيه مصري، ويصل إلى 48 جنيه مصري.

يبلغ سعر بلح وردة 18 جنيه مصري، ويصل إلى 49 جنيه مصري للكيلو.

تنوع في أسعار وأنواع التمور في سوق العبور

يتميز سوق العبور بشهرته الواسعة، وذلك بسبب وجود العديد من الأنواع المختلفة من المنتجات، وخاصة التمور والأنواع كما يلي: