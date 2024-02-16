ولاد المحظوظين اللي قبله طايرين من الفرحه.. الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 .. شوف أسمك موجود ولا لا بعد الزيادة الجديدة على المعاشات والمرتبات

يمكنك معرفة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة، تكافل وكرامة يعتبر من برامج الدعم الرئيسية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستحقين في البلاد، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر استعدادها لاستقبال الأسماء الجديدة للتسجيل في تكافل وكرامة، بعد الزيادة التي أقرها الرئيس للمواطنين، يتم الكشف عن قائمة المقبولين الجدد بشكل إلكتروني.

الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

أعلنت الحكومة المصرية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المواطنين المستحقين للدعم المقدم في إطار برنامج تكافل وكرامة، بعد إقرار زيادة بنسبة 15%، يمكن للمستفيدين التحقق من الأسماء عبر الخطوات التالية.

يجب أولا زيارة الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لوزارة التضامن.

ثم التوجه إلى صفحة برنامج تكافل وكرامة.

ثم اختيار الخدمة للاستعلام عن قائمة المستفيدين.

ثم إدخال البيانات الشخصية، مثل الاسم والرقم القومي.

الحصول على النتيجة التي تظهر أهلية المستعلم للحصول على المعاش، وفي حالة الأهلية يتم تحديد القيمة والموعد المحدد لصرف المعاش.

المعايير التي يتم وفقها الاستفادة من تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن مجموعة من المعايير لاختيار الأسر المستحقة للحصول على المعاش الشهري من خلال دعم برنامج تكافل وكرامة، تشمل هذه المعايير.