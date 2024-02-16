HERE.. رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي 2024 الشروط والاوراق المطلوبة عبر الموقع الرسمي mod.mil.iq

بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم للراغبين في التطوع بصفة جندي، ارتفعت معدلات البحث من قبل أبناء الشعب العراقي من جميع المحافظات العراقية عن رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي 2024، بالإضافة إلى أن وزارة الدفاع قامت بتحديد بعض من البنود التي يجب توافرها في المتقدمين حتى يتم قبولهم، لذلك نوضح لكم رابط التقديم والشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين بالتفصيل.

رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفة جندي 2024

لفرصة التحاق الراغبين من أبناء العراق في الجيش العراقي، أتاحت وزارة الدفاع رابط التقديم على وزارة الدفاع بصفه جندي 2024، وذلك من خلال المنصة الرسمية للوزارة العراقية ولكن باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر المنصة الرسمية لوزارة الدفاع العراقية من هنا اختيار أيقونة وظائف وزارة الدفاع. قم بالضغط على أيقونة “استمارة جندي”. بعد ذلك قم بإدراج البيانات المطلوبة. ثم النقر على أيقونة “موافق” بعد قراءة الشروط والأحكام. ثم قم بالضغط على “إرسال الطلب”. سوف يصلك رسالة نصية على بريدك الإلكتروني المسجل بالقبول والموعد ومكان المقابلة الشخصية.

ما هي شروط التقديم على وزارة الدفاع بصفه جندي 2024؟

وزارة الدفاع قامت بتحديد بعض البنود التي يجب توافرها في المتقدم بصفه جنديا حتى يتم قبوله وهذه الشروط تتمثل في التالي: