“رايح على فين تاني يا ذهب”.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم + عيار 21 بيع وشراء بالمصنعية.. اعرف السعر الآن

شهد الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في مصر ارتفاع في أسعاره وذلك خلال بداية تعاملات اليوم، ويسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في سوق الصاغة حوالي 3600 جنيه مصري، وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة في سوق الصاغة حوالي 4154.25 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 في سوق الصاغة

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24 في سوق الصاغة حوالي 4154.25 جنيه مصري للبيع، أما بالنسبة للشراء سجل 4114.25 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 22 في سوق الصاغة حوالي 3808 جنيه مصري للبيع، أما بالنسبة لسوق الشراء سجل 3771.5 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في سوق الصاغة حوالي 3635 جنيه مصري للبيع، أما بالنسبة للشراء سجل سعر 3600 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 18 اليوم في سوق الصاغة حوالي 3115.75 جنيه مصري للبيع، أما بالنسبة لسعر الشراء سجل حوالي 3085.75 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة حوالي 29080 جنيه مصري للبيع، و28800 جنيه مصري للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أونصة الذهب العالمية اليوم في سوق الصاغة حوالي 1996 دولار أمريكي للبيع، و1995 دولار أمريكي للشراء.

نصائح شعبة الذهب عند الشراء

عند شرائك يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوي على التالي: