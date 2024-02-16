اعرف قبل أي حد .. طاقم عمل مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم و مع استعداد العديد من الناس لذالك الشهر الكريم فقد بدأ الاعلان عن المسلسلات التي ستكون في موسم رمضان ٢٠٢٤ و من الإعلانات التي جذبت انتباه الجمهور من ضمن سلسلة المسلسلات التي عرض الفيديو التشويقي لها فقد كان مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيي الفخراني ما شد انتباه المعظم فقد أعلنت منصه واتش ايت عن برومو المسلسل و الذي يتحدث عن لحظات الفرح و البهجة التي نمر بها علي مدار اليوم مع اختلاف المواقف و ما زاد انجذاب الجمهور أن الفنان القدير يحيي الفخراني كان غائباً عن مشاركته في الدراما الرمضانية من بعد آخر مسلسل له من عامين نجيب زاهي زركش و الذي تم عرضه في رمضان لعام ٢٠٢١.

مسلسل عتبات البهجة 2024

عن دراما رمضان القادم عتبات البهجة فقد أخذت الفكرة من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد و سيناريو وحوار و معالجة درامية للأستاذ الدكتور مدحت العدل و إخراج الاستاذ مجدي ابو عميره و انتاج العدل جروب، وسوف يشهد ذالك العمل اجتماع يحيي الفخراني بالمخرج ابو عميرة بعد أكثر من ١٦ عام من اخر تعاون حدث بينهما في مسلسل يتربى في عزو، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل محتمل أن يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

طاقم العمل الدرامي عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤

فيما يلي طاقم عمل هذا المسلسل: