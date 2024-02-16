حالًا اعرف .. القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة 2024 وأحداث المسلسل

أعلنت منصة شاهد عن البوستر الدعائي لطارق لطفي أحد ابطال مسلسل العتاولة رمضان ٢٠٢٤ والذي كان صادما للجمهور كونه كان حليق الرأس وتلك اطلاله لم يتعود الجمهور العربي علي الفنان طارق لطفي فيها و قد اعلنت مصادر موثوقة أن المسلسل الدرامي العتاولة الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل العتاولة 2024

تقع احداث مسلسل العتاولة 2024 في إطار شعبي و سيشهد العديد من الصراعات و من بينها صراع الإخوة، و ستظهر أيضا الفنانة مي كساب في دور طليقة الممثل احمد السقا أما زينة فستلعب دور حبسبته، و قد أعلن أن المسلسل سيكون ٣٠ حلقه أي سيعرض طوال أيام رمضان الكريم، و قد جاء العمل الفني بعمل و تأليف من الأستاذ القدير هشام هلال و اخراج الأستاذ احمد خالد موسي، وجاءت تصريحات من الفنان طارق لطفي كاشفاً عن دوره في ذلك العمل الدرامي قائلا إنه عمل يجمع بين الدراما و الأكشن و الطابع الاجتماعي وأنه عمل مختلفا تماما عن ما تعود عليه الجمهور من أدوار له.

القنوات الناقلة لعرض مسلسل العتاولة

بالرغم من أنه لم يتم الإعلان لحين تلك اللحظه عن فيديو تشويقي علي التلفاز إلا أنه قد يتم عرض مسلسل العتاولة في منصه شاهد و مجموعة قنوات اين بي سي مصر، وقد حظي المسلسل علي اهتمام منذ الإعلان عن البوستر الخاص بالفنان طارق لطفي مما ادي الي زيادة التشويق بسبب اجتماع المع نجوم السينما المصرية الفنان القدير احمد السقا و الفنان طارق لطفي.