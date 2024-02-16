“مش هتقوم من قدام التلفزيون” .. القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي 2024

مع اقتراب شهر رمضان الكريم و بالتأكيد اقتراب موسم جديد من الدرامات الرمضانية قد تم الإعلان عن بعض المسلسلات التي ستعرض في رمضان موسم اربعه و عشرين و من ضمن الاعلانات التشويقية لاحظ المتفرجون وجود مسلسل بإسم بيت الرفاعي والذي يشغل شخصيته الرئيسيه الفنان امير كراره و قد شغل الفنان امير كراره دور دكتور حيث تدور احداث المسلسل في إطار شعبي مرن.

مسلسل بيت الرفاعي 2024

يقوم المواطنين بالتساؤل عن مسلسل بيت الرفاعي الذي كان من المقرر أن يكون اسم المسلسل حرب طروادة ولكنه قد تم إجراء بعض التعديلات علي الاسم ليصبح بين الرفاعي و قد أعلن أيضا أنه سيكون مسلسل من ٣٠ حلقة، أي أنه سيتم عرضه علي مدار أيام شهر رمضان المبارك، وقد شارك في ذلك العمل الفني الرائع الفنان احمد كراره و الفنان احمد رزق و الفنان سيد رجب و آخرون من الممثلين الشباب و قد تم العمل و التأليف من قبل الأستاذ بيتر ميمي و الأستاذة هند عبد الله و الأستاذ عمرو ابو زيد و اخراج الأستاذ احمد نادر جلال

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

من المحتمل عرض هذا المسلسل على قناة ام بي سي منصر، وتجدر الإشارة بأنه بما أنه قد تم ذكر اجتماع المؤلف بيتي ميمي و الأستاذ امير كرارة فنحن علي موعد مع دراما رمضانيه ذات طابع جذاب تتذكره كل الفئات فذلك ليس أول تعاون يحدث بين الأستاذ امير كرارة و الأستاذ بيتر ميمي فقد كان الأستاذ بيتر ميمي في أكثر من عمل فني للأستاذ احمد كراره مؤلفا ومنتجا ومن أبرز المسلسلات التي عمل عليها كلا من الأستاذ امير كرارة و الأستاذ بيتر ميمي هو الاختيار و كلبش بأجزاؤه الثلاثة والفيلمين حرب كرموز، و كازابلانكا لذا فان بيت الرفاعي بكل تأكيد سيكون عملا يتذكره الجميع و يعدون مشاهته حتي بعد انتهاء موسم رمضان .