“هتاكل لحد اما تقول بس”.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء + البيض في جميع الأسواق المصرية اليوم.. الفراخ رخصت خالص

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 حالة من الاستقرار قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم حوالي 115 في الأسواق المصرية، وتختلف الأسعار تبعا لاختلاف المنطلقين السكنية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

يبلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم حوالي ما بين 93 و94 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 111 و116 جنيه في الأسواق، باختلاف المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم حوالي 140 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم

سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو اليوم حوالي ما بين 104 و105 جنيه مصري.

سجلت أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق 75 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه مصري.

سعر البانيه اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم في الأسواق حوالي ما بين 220 إلى 250 جنيه مصري للكيلو، وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

سجل سعر كيلو الأوراك حوالي ما بين 90 و100 جنيه مصري للكيلو.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص حوالي ما بين 90 و100 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي ما بين 148 إلى 149 جنيه مصري، ويصل للمستهلك بسعر 155 جنيه مصري.

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم حوالي ما بين 150 إلى 151 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 157 جنيه مصري.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي حوالي ما بين 144 إلى 145 جنيه مصري، وتصل للمستهلك بسعر 150 جنيه مصري.

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