التفاصيل الكاملة لتردد قناة أبو ظبي الأولى على الأقمار الصناعية المتاحة بآخر تحديث (فبراير 2024)

يبحث العديد عن تردد قناة أبو ظبي الأولى على الأقمار الصناعية الشهيرة النايل سات، العرب سات، والياه سات، تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمحتويات، حيث لا تقتصر على مجال واحد بل تتنوع بين الأفلام، المسلسلات، البرامج السياسية، الاجتماعية، والثقافية، وغيرها، لتلبية اهتمامات المشاهدين المتنوعة، ومن الجدير بالذكر أنها تسعى لنقل الواقع وتقديم المحتوى الذي يستهوي الجمهور الخليجي والإماراتي بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة بالمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال تقديم محتوى يلبي اهتماماتهم، لذا، نقدم لكم الآن التردد الجديد لقناة أبو ظبي الأولى، لتتمكنوا من استقبالها والاستمتاع بمشاهدتها عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، بالإضافة إلى تقديم العديد من المعلومات والتفاصيل حول هذه القناة المميزة.

لمحة عن قناة أبو ظبي الفضائية وبرامجها المنوعة

تعد قناة أبو ظبي الأولى واحدة من القنوات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى بشعبية واسعة بين المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الصحة، وغيرها، بالإضافة إلى العروض الدرامية العربية والأجنبية المدبلجة، التي تحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، وتولي قناة أبو ظبي الأولى اهتماماً خاصاً بتغطية الأحداث السياسية والأخبار الراهنة في دولة الإمارات وفي الساحة العربية والعالمية، وتعمل على نقل الأحداث والأخبار بدقة وفورية، حيث تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في مختلف الدول، كما تسعى القناة لتغطية جميع الفعاليات والأحداث التي تجري في مدينة أبو ظبي، عاصمة الإمارات، كما تولي إدارة قناة أبو ظبي الأولى اهتماماً أيضاً بإبراز التراث والثقافة الإماراتية، وتقديمها للجمهور عبر عروض توثيقية تبرز عظمة التاريخ والتراث الإماراتي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأماكن السياحية المميزة في الإمارات.

ترددات قناة أبو ظبي الأولى على الأقمار الصناعية المتاحة بآخر تحديث 2024

يمكن لمحبي قناة أبو ظبي ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي المفضل لديه باستعمال بيانات الترددات الموجودة في السطور التالية.

عرب سات:

تردد: 11804 (H)

معدل الترميز: 27500

نسبة الخطأ: 3/4

الوضوح: عالي الجودة (HD)

التردد الأول على نايل سات (دقة عالية):

تردد: 11411 (H)

معدل الترميز: 30000

نسبة الخطأ: 3/4

الوضوح: عالي الجودة (HD)

التردد الأول على نايل سات (دقة عادية):

تردد: 11526 (H)

معدل الترميز: 27500

نسبة الخطأ: 7/8

الوضوح: قياسي (SD)

هوت بيرد:

تردد: 12476 (H)

معدل الترميز: 29900

نسبة الخطأ: 3/4

الوضوح: عالي الجودة (HD)

ويذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات هو “Abu Dhabi”.