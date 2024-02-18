الحقي خزني لرمضان.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الاحد فبراير 2024 في الاسواق بكام البيض اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاحد 18 فبراير 2024، قبل بداية التعاملات داخل بورصة الدواجن والأسواق، وذلك بعد أن كانت ذات سعر مرتفع أمس، وبناءاً على ذلك تصاعدت أسعار الفراخ الساسو بالبورصة العالمية، وذلك وفقاً لآخر تحديث تم في بورصة الدواجن الرئيسية، وفي هذا المقال سأخبركم عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدى والحمراء والبانيه وكم يتكلف سعر الكتاكيت والبيض البلدي اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الاحد

سوف نتعرف على أسعار الدواجن اليوم 18 نوفمبر 2024 وهي كالتالي:

البيضاء فيما يتراوح بين 93 و 94 جنيهاًً، وبناءاً على ذلك يتراوح سعرها في الأسواق المصرية تبعا للمنطقة السكنية ما بين 111 و116 جنيهاً.

كما شهدت الدواجن البيضاء استقراراً ليكون سعرها 140 جنيهاً، وتصل للمستهلكين في الأسواق المصرية بسعر 145 جنيهاً.

اما أسعار الدواجن الحمراء والساسو والأمهات

تشهد الدواجن البلدى والحمراء والساسو والأمهات حالة من الاستقرار حيث تبلغ أسعارها:

يستقر سعر الدواجن الحمراء والساسو ليصل إلى 104 و105 جنيهاً

والدواجن الأمهات استقرت لتصل إلى 75 حنيهأً، وتصل إلى الأسواق للمستهلكين بسعر 85 جنيهاً.

سعر البانيه اليوم

تتراوح أسعار البانيه في البورصة المحلية للدواجن ما بين 220 و250 جنيهاً للكيلو وذلك باختلاف المناطق السكنية.

يتراوح سعر كيلو الوراك ما بين 90 و100 جنيه وذلك باختلاف المنطقة السكنية.

ويتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص للكيلو ما بين 90 و100 جنيه للكيلو.

ويتراوح سعر الأجنحة 45 و 60 جنيهاً للكيلو.

سعر كرتونة البيض

تتفاوت أسعار البيض من حيث نوعه أو اختلاف أماكن وصوله للمستهلكين.