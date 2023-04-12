يحكي مسلسل قيامة عثمان قصة المؤسس الأسطوري للدولة العثمانية، عثمان غازي، وكيف حولها من الفقر والضياع إلى قوة وصلابة، يرصد المسلسل مغامرات عثمان بعد فقدانه والده أرطغرل، يتعرض عثمان لتعذيب واختطاف بطريقة وحشية، إلا أنه يتم إنقاذه بمساعدة الأديب علي. يُعَد الأديب علي مصدر الإلهام والروح الأساسية للإمبراطورية العثمانية، توّج السلطان الأول للدولة العثمانية، وأثبتت مملكتها حضورها بفعاليتها وإصرارها، مما جعلها من أكبر الدول في تاريخ الإسلام، تتميز الحكاية بإنتاج عدد كبير من شخصيات مذهلة وحوادث تاريخية مشوقة، الأمر الذي يجعلها سلسلة فريدة وجذّابة للمشاهدة، نقدم لكم اليوم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 والقنوات الناقلة،وقصة المسلسل وكافة التفاصيل، تابعونا.

مسلسل قيامة الحلقة 121اعلان ترويجي

في الحلقة 121 من مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع، نشاهد الخونة بهادير وباركين الذين سببوا لعثمان وقبيلته الكثير من المتاعب في الموسم الثالث، في كل فصل يحدث وجود مرتزقة يتعاونون مع الأعداء بمقابل ذهب، وهي عملية مألوفة، ولكن في بعض المناسبات يتحالفون مع الأعداء ضد عثمان من أجل الاستيلاء على السيطرة والحكم، كما حصل في حالة باركين.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل قيامة عثمان

تم توضيح في الحلقات السابقة من مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع ظهور عثمان غازي وعشيرته داخل يني شهير، بعد أن نجح المؤسس في فتح المدينة بمساعدة جنوده كذلك، حدث الكثير من الأحداث المشوقة والمثيرة في هذه الحلقات، بدأت الحلقة الأولى بظهور عثمان وجماعة من المحاربين داخل القسطنطينية، ولا سيما داخل حلبة مصارعة قاتلة، مما أدى إلى فشل مؤامرة لقتل الإمبراطور آندرونيكوس على يد خونة بذرائع احتكار السلطة التي تولّاها هذا الزعيم المختار، في نهاية هذا البيان، تم شرح موعد عرض الحلقة 121 من مسلسل قيامة عثمان – الجزء الرابع والقنوات التي ستعرضه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121 والقنوات الناقلة

سوف يتم بث حلقات مسلسل “قيامة عثمان” على قناة اي تي في التركية كل أربعاء، وستكون الحلقة 121 هي التي سيتابعها الجمهور، كما ستُعرض الحلقات المُترجمة باللغة العربية على قناتَي الفجر الجزائرية واليرموك الأردنية، وذلك يَوْمَ الخميس من كُلِّ أسبوع، مع إعادةٍ في يَوْمِ الجُمْعَة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل المؤسس عثمان

يُعرض الموسم الثالث من مسلسل المؤسِّس عثمان في هذه الفترة، وقد بدأ عرضه في شهر أكتوبر الماضي، وحتى تاريخه تمّ بث 104 حلقة من هذا الموسم. يتم عرض حلقاته كل أربعاء على قناة ATV التُركية، تم توضيح في الحلقات السابقة من مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع، ظهور عثمان غازي وقبيلته في مدينة يني شهير بعد فتحها بواسطة المؤسس وجنوده، وشاهدنا أيضًا حدوث أحداث هامة ومثيرة في حلقات سابقة، في الموقف الأول، كان عثمان يظهر مع بعض محاربيه في مدينة القسطنطينية وبالتحديد في حلبة المصارعة التي تشتهر بخطورتها، وذلك بعد افشال مخطط لاغتيال الإمبراطور أندرو نيقوس على يد خونة تحت رئاسة كنتاكوزانوس الذي يعتبر الزعيم. المقترب بشدة من الإمبراطور.