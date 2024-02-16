“لولو اتسرقت يا ولاد” نزل تردد قناة وناسة أطفال بجودة hd

أصبحت قناة وناسة أطفال من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من البرامج والأناشيد الإسلامية المميزة أمام شريحة كبيرة من الأطفال، إضافة إلى أن القناة أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة ما بين تقديمها للأفلام الكرتونية، وظهور شخصية لولو التي عشقها الأطفال، لأنها تقوم بتعليم الأطفال القيم والأداب المختلفة، وتُساهم في تنمية الطفل أثناء مرحلة الطفولة، حتى أنه يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، كما في البيانات التي تتمثل بالأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب مراعاتها للقيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نص على التالي:-