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“لولو اتسرقت يا ولاد” نزل تردد قناة وناسة أطفال بجودة hd
أصبحت قناة وناسة أطفال من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي تقوم بعرض العديد من البرامج والأناشيد الإسلامية المميزة أمام شريحة كبيرة من الأطفال، إضافة إلى أن القناة أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة ما بين تقديمها للأفلام الكرتونية، وظهور شخصية لولو التي عشقها الأطفال، لأنها تقوم بتعليم الأطفال القيم والأداب المختلفة، وتُساهم في تنمية الطفل أثناء مرحلة الطفولة، حتى أنه يمكن القيام بإستقبال التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة وناسة أطفال 2024
يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، كما في البيانات التي تتمثل بالأتي:-
- القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.
- بينما التردد الجديد لقناة وناسة يكون 11270.
- استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.
- معامل الترميز فهو 27500.
خطوات استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي
هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب مراعاتها للقيام بإستقبال قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نص على التالي:-
- في البداية يتم التحكم بجهاز الريموت الكنترول.
- ومن ثم يتم الدخول إلى إعدادات القناة.
- وعليه يتم الضغط على أيونة “التثبيت اليدوي”.
- ليتم تحديد القمر الصناعي بعد ذلك.
- إدخال التردد الجديد للقناة.
- تحديد معامل الاستقطاب ومعدل الترميز.
- الضغط على أيقونة “بحث”.
- ليتم استقبال قناة وناسة أطفال في النهاية بكل سهولة.