تردد قناة المهرية اليمنية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

تتزايد عمليات البحث لمعرفة تردد قناة المهرية الجديد على النايل سات، حيث تبرز القناة كمنصة إعلامية يمنية متميزة، تتخصص هذه القناة في تغطية وتحليل الأحداث والموضوعات ذات الصلة باليمن، مما يوفر منصة غنية بالنقاشات المفيدة والأحداث الجارية، تنقل القناة بتطلعات إيجابية نحو المستقبل الحقائق والتطورات السياسية والاجتماعية في اليمن إلى العالم، خاصة بعد فترة طويلة من القيود التي فرضتها السلطات الحكومية على وسائل الإعلام، يعتبر الاهتمام المتزايد بالقناة تحولاً ملحوظاً يشير إلى بداية فصل جديد من التفتح وحرية التعبير في المشهد الإعلامي اليمني.

لمحة قناة المهرية اليمنية وبرامجها

تم افتتاح قناة المهرية الفضائية بشكل رسمي في مارس 2023، تتبنى القناة شعاراً معبراً بعنوان “لن ترى الدنيا على أرضي وصيا”، مما يعكس رسالتها الفريدة والمبادرة نحو تحقيق أهداف نبيلة.

في بيان رسمي، أكدت إدارة قناة المهرية على تقديم مجموعة متنوعة وغنية من البرامج التي تغطي مختلف الجوانب والأحداث الجارية في اليمن وفي العالم، ومن المقرر أن تركز هذه البرامج بشكل خاص على التراث اليمني والتحديات التي تواجه المواطنون في ظل الظروف الراهنة، مما يؤكد التزام القناة بتقديم منصة حقيقية تعكس معاناة الشعب وصموده في وجه التحديات، بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إدارة القناة عن انضمام نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين المتميزين إلى فريق العمل، حيث سيقدمون تغطية شاملة وموثوقة للأحداث بشفافية ومصداقية في نقل الأخبار والمعلومات، مع الالتزام الصارم بالحقيقة وتجنب أي تحريف أو تضخيم للوقائع.

ترددات قناة المهرية على نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمحبي قناة المهرية في اليمن ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات باستعمال بيانات التردد الموجودة في السطور التالية.

نايل سات:

تردد: 11603 (H)

معدل الترميز: 29900

نسبة الخطأ: 7\8

الوضوح: عالي الجودة (HD)

ويذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات هو “Almahriah HD”.