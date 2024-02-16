Bdf اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية وجبة جديدة 2024.. لـــينك الاستعلام

تقوم وزارة التربية العراقية، مع بداية كل عام بالإعلان عن بعض الوظائف الخالية بداخلها ومن بينها الـ 50 ألف درجة وظيفية المتوفرة بعقود التربية، حيث إنه يتم العمل على قبول ما ينطبق عليهم شروط وضوابط التقديم في هذه الوظائف واجتيازهم إلى المقابلات الشخصية المحددة من قبل الوزارة، كما يمكن الإستعلام عن اسماء المقبولين عقب الإنتهاء م فحص طلباتهم، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بمعرفة اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية للعام الجاري 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

كذلك يتم القيام بتحديد الوظيفة التي ترغب في الإستعلام عنها.

القيام بكتابة جميع التفاصيل المتعلقة بالمتقدم.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وعرض أسماء المقبولين.

شروط وظائف وزارة التربية العراقية

تتمثل أهم شروط القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية للعام الجديد، كما يلي:-