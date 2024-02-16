الذهب بيفرح قلوب الشعب المصري.. انخفاض حاد يضرب اسعار الذهب اليوم الجمعه 16 فبراير 2024 وعيار 21 يصدم الجميع!!
تميّزت أسعار الذهب في مصر بانخفاض ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال اليوم السابق حيث شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا للجرام وهو العيار الذي يشهد إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية على الرغم من هذا التراجع الطفيف يتجلى أهمية ملاحظة أن أسعار الذهب في مصر لا تزال متباينة بالمقارنة مع الأسعار العالمية المسجلة في البورصات العالمية.
اسعار الذهب
يعتبر انخفاض أو تراجع أسعار الذهب في مصر خيارا مُرحبا للكثيرين خاصة لأولئك الذين يستعدون للارتباط والزواج فارتفاع سعر الذهب يعتبر أمر مزعجا إذ ينعكس ذلك في زيادة تكلفة الزفاف وعلى الرغم من تطلع العديد من متداولي الذهب إلى انخفاض أكبر خاصة بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلا أن الانخفاض الحاصل في أسعار الذهب لم يصل إلى نفس المستوى يرجع ذلك إلى الإقبال المتزايد من الأفراد الذين يسعون لحماية استثماراتهم من تقلبات سعر صرف الجنيه المصري والحفاظ على قيمتها يُمكن الاطلاع على أسعار الذهب غير المصنعة والتي تتفاوت من متجر إلى آخر.
اسعار الذهب اليوم
- عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4137 جنيهًا للبيع، مقابل 4110 جنيهات للشراء ويظل هذا العيار هو الأغلى في محلات الصاغة
- عيار 21 يتم تداول جرام الذهب عيار 21 خلال صباح اليوم الجمعة بـ 3620 جنيهًا للبيع مقابل 3600 جنيه للشراء ويعتبر الأكثر انتشارًا في محافظات الصعيد
- عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3103 جنيهات للبيع، ويصل إلى 3085 جنيهًا للشراء ويظل هذا العيار هو الأكثر تداولًا في محافظات القاهرة والوجه البحري
- عيار 14 يتم بيع سعر الذهب عيار 14 في مصر اليوم بـ2999 جنيهًا للبيع مقابل 2980 جنيهًا للشراء، ويظل هذا العيار الأقل انتشارًا في أسواق الصاغة
- بالإضافة إلى ذلك يسجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم والذي يزن 8 جرامات 28960 جنيهًا للبيع مقابل 28800 جنيه للشراء خلال تعاملات الصاغة المصرية
- وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب بالدولار اليوم ارتفاعًا صباح اليوم الجمعة 16 فبراير 2024 حيث تباع أونصة الذهب الآن بـ 2004 دولارات مقابل 2003 دولارات في حالة الشراء.