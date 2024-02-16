الذهب بيفرح قلوب الشعب المصري.. انخفاض حاد يضرب اسعار الذهب اليوم الجمعه 16 فبراير 2024 وعيار 21 يصدم الجميع!!

تميّزت أسعار الذهب في مصر بانخفاض ملحوظ مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال اليوم السابق حيث شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا للجرام وهو العيار الذي يشهد إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية على الرغم من هذا التراجع الطفيف يتجلى أهمية ملاحظة أن أسعار الذهب في مصر لا تزال متباينة بالمقارنة مع الأسعار العالمية المسجلة في البورصات العالمية.

اسعار الذهب

يعتبر انخفاض أو تراجع أسعار الذهب في مصر خيارا مُرحبا للكثيرين خاصة لأولئك الذين يستعدون للارتباط والزواج فارتفاع سعر الذهب يعتبر أمر مزعجا إذ ينعكس ذلك في زيادة تكلفة الزفاف وعلى الرغم من تطلع العديد من متداولي الذهب إلى انخفاض أكبر خاصة بعد انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلا أن الانخفاض الحاصل في أسعار الذهب لم يصل إلى نفس المستوى يرجع ذلك إلى الإقبال المتزايد من الأفراد الذين يسعون لحماية استثماراتهم من تقلبات سعر صرف الجنيه المصري والحفاظ على قيمتها يُمكن الاطلاع على أسعار الذهب غير المصنعة والتي تتفاوت من متجر إلى آخر.

اسعار الذهب اليوم