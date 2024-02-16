“الكابتن ميكي وافلام ديزني الشهيرة ” نزل تردد قناة سبونج بوب أطفال بجودة HD على النايل سات وعرب سات

قناة سبونج بوب هي من أبرز قنوات الأطفال التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظير المحتوى التي تقوم بتقديمه من برامج والأفلام كرتونية هائلة ميزتها عن باقي القنوات الأخرى، إضافة إلى أن القناة تقدم محتوى هادف وقيم لجميع الأطفال ما بين التعليم والتثقيف وغيرها من المحتوى الأخرى سواء الرسوم المتحركة المضحكة التي يعشقها الأطفال، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وسبونج بوب

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية المختلفة، كما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11355.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

تردد سبونج بوب على العرب سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة سبونج بوب على العرب سات، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو12437.

معامل الترميز الخاص بقناة سبونج بوب يكون 27500.

استقبل قناة سبونج بوب على القمر الصناعي

تتمثل أهم خطوات القيام بإستقبال قناة سبونج بوب على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للأتي:-