“رايح على فين يادولار”.. مفاجأة نارية غير متوقعة في اسعار الدولار اليوم الجمعه الموافق 16 فبراير 2024!!

في جلسة تداول اليوم الجمعة الموافق 16-2-2024 شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية يثير هذا الاستقرار اهتمام الكثيرين حيث يسعى الكثيرون لفهم تداعياته في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الحالية مع النقاش المتواصل بشأن ضرورة تحرير سعر الصرف فإن معرفة القيمة الحالية للدولار أمام الجنيه المصري تظل موضوع اهتمام شائع بين السكان المصريين حيث يعكس هذا السعر تأثيرات عديدة على الاقتصاد المحلي وحياة الناس، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

سعر الدولار اليوم

تحديث لأسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصر

سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

بنك مصر

سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بعض البنوك الاخرى

تحديث أسعار الدولار في بعض البنوك المختلفة في مصر