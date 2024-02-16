رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445 جميع المراحل الدراسية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1445 في السعودية،في 15 فبراير 2024، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن الوزارة حريصة على متابعة الامتحانات في جميع المدارس، وأضافت إلى أنه فور الإنتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب سوف يتم رفع النتائج على موقع نظام نور حتى تكون متاحة أمام الطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في نظام نور للنتائج 1445، وخطوات الاستعلام…..

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445

حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج نظام نور 1445، من خلال انشاء حساب لولي الأمر أو انشاء حساب للطالب، حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات التعليمية والتي ساهمت في تيسير الكثير من الخدمات سواء على الطلاب أو أولياء الأمور، وأكدت وزارة التعليم السعودية على أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 15 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب على نظام نور بداية من يوم 21 فبراير الجاري.

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور

حيث يمكن للاطلاب وأولياء الأمور الإطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور 1445 من خلال اتباع الخطوات الآتية: