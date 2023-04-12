اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، يبحث المواطنين العراقين حتي الان عن اسماء المسمولين بالرعاية الاجتماعية للحصول علي الوجبة التاسعة المدعمة من خلال وزارة العمل العراقية لجميع المحافظلت والمدن العراقية حيث تكون المبادرة الاجتماعية العراقية بهدف مساعدة المادية والمالية ودعم الاسر الاكثر احتياجا فى ظل الظروف الصعبة في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن مبادرة الرعاية الاجتماعية في جميع مدن ومحافظات العراق وذلك لصرفها شهريا حيث يستفيد منها اكثر من 160 الف اسرة عراقية لدعمها المادي والمالي وللتخلص من الفقر حيث يتم صرفها علي مدار ثلاثة اشهر لجميع الاسر المستحقة.

شروط الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون العراقية باعلان عن شروط التي يجب توافرها للحصول علي الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلمتى، وجاءت هذة الشروط كالتالي:

يجب ان يكون المستحق عراقي الجنسية.

يجب ان يكون عدد افراد الاسرة المستحقة لا يقل عن اربعة افراد.

يجب ان يكون عمر الرجل المتقدم للرعاية الاجتماعية لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ان يكون عمر السيدة المتقدمة للرعاية الاجتماعية لا يقل عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

يجب عدم امتلاكة اي تأمين اجتماعي او تامين صحي، وعدم امتلاكة اي املاك.

خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية