“احسب مرتبك وحضر محفظتك”موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، للقطاع العام والخاص وخاصة بعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيق الزيادة على مرتبات العاملين في الدولة بداية من شهر مارس المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة…..

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وعن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، أعلنت وزارة المالية أنه من المقرر أن يكون بداية من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، ويستمر لخمسة أيام، وأكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة بداية من شهر مارس 2024، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50% والتي قد تصل إلى 6 آلاف جنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% لحوالي ما يقرب من 13 مليون مواطن مستفيد من المعاشات.

بداية صرف مرتبات شهر فبراير 2024 سوف تكون في الخميس الموافق 22 فبراير.

اليوم الثاني لصرف المرتبات سوف يكون يوم الأحد 24 فبراير.

اليوم الثالث سوف يكون في 25 فبراير 2024.

اليوم الرابع في 26 فبراير 2024.

أما اليوم الخامس والأخير سوف يكون في 27 فبراير 2024.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة