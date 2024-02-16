“الحديد رخص خالص ياولاد”.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعه الموافق 16 فبراير 2024..!!

تزايدت شهرة محركات البحث بين التجار والمستهلكين في قطاع مواد البناء والتشييد إذ يسعون للحصول على معلومات دقيقة حول أسعار الحديد والأسمنت ومنتجات أخرى متعلقة به يظل سعر الحديد ثابتًا في الأسواق المحلية بما في ذلك الحديد الاستثماري فيما يشهد سوق الأسمنت استقرارًا أيضًا وعلى الرغم من ذلك فإن سوق مواد البناء يواجه تراجع في الأسعار وانخفاضًا في مستوى الطلب وفقًا لشعبة مواد البناء حيث سجل سعر طن الحديد عز اليوم حوالي 49921 جنيهًا بما في ذلك 14% ضريبة القيمة المضافة على أساس أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم

تشهد أسعار الحديد تقلبات ملحوظة حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 54349 جنيهًا مسجلاً ارتفاعًا قدره 396 جنيهًا بينما بلغ سعر طن حديد عز 56367 جنيهًا مسجلاً زيادة بلغت 854 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد على المستوى العالمي اليوم

سجل سعر طن البليت 250 دولارًا

بلغ سعر طن حديد التسليح 546 دولارًا

وسجل سعر طن الحديد الخام 128 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك تفاصيل أخرى لأسعار بعض أنواع الحديد اليوم

سجّل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه.

سجّل سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه.

بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه.

سجّل سعر طن حديد بشاي 53 ألف جنيه.

وسجل سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه.

وأخيرا وصل سعر طن حديد المصريين إلى 53 ألف جنيه.

أسعار الاسمنت اليوم