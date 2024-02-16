لولو عاوزة ماما… اضبط الان احدث تردد لقناة وناسة الخاصة بالاطفال 2024 بجودة عالية… اطفالك في امان الان..!!

فضول الكثيرين لمعرفة تردد قناة وناسة للأطفال والتي جذبت انتباه الجماهير منذ تأسيسها في عام 2007 وقد اُفتتحت بحضور نخبة من الفنانين ونجوم الإعلام والشخصيات المهمة في المجتمع الخليجي. بفضل شعبيتها المتزايدة أصبحت وناسة من أبرز القنوات الخاصة بالأطفال في المنطقة، حيث حققت نجاحاً لامعاً كنجمة من نجوم عالم البرامج الخاصة بالصغار وفي هذا السياق سوف نستعرض معاً تردد قناة وناسة للأطفال لنتمكن من ضبط أجهزة الاستقبال والاستمتاع بمحتواها المميز.

تردد قناة وناسة

تتميز قناة Wanasah TV بتقديم محتوى متميز يجمع بين الأفضل والاحدث مخصص لفئة الأطفال حيث تسعى دائمًا لتلبية تطلعات جمهورها الصغير من خلال تفاعلهم المباشر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة تفاعلية فريدة من نوعها تمكنهم من التعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم بهدف تحقيق أقصى قدر من الفائدة والتسلية يمكنكم متابعة قناة Wanasah TV عبر

القمر الصناعي Nilesat

وتحديداً على التردد 11470/11559

بمعامل ترميز 27500

واستقطاب عمودي

ومعامل تصحيح الخطأ 3/4

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مميزات قناة وناسة