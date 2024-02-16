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رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي ….. والشروط اللازمة
رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي
حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تدشين رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي، والتي تسعى من خلاله أن تقدم يد مد العون والمساعدة لعدد من الطلاب المتميزين من لديهم تنمية مهارات الإبداع والإبتكار، ولإخراج جيل قادر على المساهمة في تطوير البلاد ورفع رايتها عالياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي 1445 والشروط المطلوبة…..
رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي
وتسعى الحكومة السعودية على توفير الكثير من الخدمات التعليمية لعدد كبير من الطلاب الأجانب، وأعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة الديوان الملكي وإليكم الخطوات:
- زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي على الإنترنت.
- اضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
- ثم اضغط على خيار التقديم للمنحة الدراسية.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- في النهاية اضغط على “ارسال الطلب”.
شروط التقديم على المنحة الملكية
- ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 25 عام.
- ألا يكون للمتقدم سجل جنائي.
- يجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 60%.
- أن يلتزم المتقدم بتسجيل البيانات المطلوبة صحيحة.
- بالنسبة للطلاب الأجانب : يجب أن يكونوا مقيمين داخل المملكة السعودية.
- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من المنحة من قبل.
- ألا يكون المتقدم تم فصله من أي مؤسسة تعليمية.
- كما يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الفحص الطبي.
- أما لطلاب الماجستير والدكتوراه … فيجب ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.