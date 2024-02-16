رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي ….. والشروط اللازمة

حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تدشين رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي، والتي تسعى من خلاله أن تقدم يد مد العون والمساعدة لعدد من الطلاب المتميزين من لديهم تنمية مهارات الإبداع والإبتكار، ولإخراج جيل قادر على المساهمة في تطوير البلاد ورفع رايتها عالياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي 1445 والشروط المطلوبة…..

رابط التسجيل في منحة الديوان الملكي

وتسعى الحكومة السعودية على توفير الكثير من الخدمات التعليمية لعدد كبير من الطلاب الأجانب، وأعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة الديوان الملكي وإليكم الخطوات:

زيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي على الإنترنت.

اضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ثم اضغط على خيار التقديم للمنحة الدراسية.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

في النهاية اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط التقديم على المنحة الملكية