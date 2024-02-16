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“كشوفات مظلتي” رابط استعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق
يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحدمن البرامج التي تقدم الدعم في دولة العراق حيث صرحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق عن تقديم هذا الدعم للمواطنين علي الرغم من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم لمواطنيها من اجل القدرة علي مواجهة غلاء المعيشة، في السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة حول تلك الموضوع انتظرنا.
المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
- تقديم صورة من البطاقة الوطنية الموحدة.
- تقديم صورة شخصية حديثة.
- يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد.
- تقديم كافة المستندات التي تثبت بأنك لا تتقاضي أي دخل شهري ثابت.
- تقديم صورة طبقا الأصل من البطاقة التموينية.
- تقديم صورة من البطاقة الإقامة.
شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية
- يجب علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية العراقية.
- يشترط علية أيضا أن يكون مقيما بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.
- يجب علي المتقدم أن لا يكون صاحب عقارات أو أملاك باهظة الثمن.
- يشترط علية أن يكون من الفئات الأكثر احتياجا، الأقل دخلا، أن لا يحتوي علي أي دخل شهري ثابت.
كيفية التسجيل في الرعاية الاجتماعية
- يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.
- قم بالنقر علي أيقونة التسجيل.
- يرجي إدخال البيانات كما موضح أمامك عبر الشاشة.
- ينبغي إدخال الهوية الوطنية للزوج، اسمه رباعي، العنوان.
- سوف يظهر أمامك بيانات خاصة بالزوجة يرجي دخول جميع البيانات المتعلقة بها.
- في الصفحة التالية يوجد بيانات خاصة بالأطفال يجب امتلائها.
- علي الفور، يجب علي المقدم طباعة هذه الاستمارة.