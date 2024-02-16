“لولو الشطورة فين” نزل تردد قناة وناسة بيبي Wanasah وشاهد أحلى البرامج بجودة HD

بدأت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير حول التردد الجديد لقناة وناسة بيبي Wanasah أطفال التي يتساءل عنها الأمهات والأباء على مدار الساعة، ليقوموا بإستقبالها على جهاز الرسيفر، حيث إن هذه القناة أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة نظرًا للمحتوى المميز التي تقوم بتقديمه لجميع الأطفال بمختلف الدول العربية، فضلاً عن أنها تقوم من وقت إلى أخر بتحديث الترددات الخاصة بها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، ويمكن استقبالها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة بيبي

جاءت أهم البيانات الخاصة بإستقبال قناة وناسة بيبي أطفال على القمر الصناعي النايل سات وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الجديد هو النايل سات.

بينما التردد بعد التحديث يكون 11470.

معامل الترميز لقناة وناسة بيبي يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

محتوى قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات

تقوم قناة وناسة اطفال بعرض مكتبة ضخمة من البرامج والأفلام والمسلسلات الطفولية والكرتونية المختلفة، التي يعشقها الأطفال، ومن بينها الأتي:-