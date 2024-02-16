ننشر: قائمة مسلسلات رمضان 2024 وجميع القنوات المجانيه الناقله على النايل سات بجودة عالية HD

اقترب موعد حلول أفضل شهور السنة شهر رمضان الكريم الذي ينتظره العديد من متابعي الدراما والمسلسلات الرمضانية في كافة أنحاء العالم، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل وسائل التواصل الاجتماعي عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي تتميز بطابع مميز ومثير خلال هذا الشهر الكريم.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

يبحث الكثير من عشاق قناة MBC عن قائمة مسلسلات رمضان 2024، التي يقوم بتقديم أدوارها كوكبه من كبار النجوم والفنانين، حيث إنه يتم استهلال أول أيام الشهر الكريم من هذا العام فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11/3/2024، الذي يعرض فيه أشهر وأبرز المسلسلات الدرامية الرمضانية على أفضل القنوات الفضائية التي تبث كل ما هو جديد قناة MBC دراما.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على القناة الفضائية MBC

قناة MBC تعتبر من أقوى الشاشات الفضائية التي تبث قائمة مسلسلات رمضان 2024 المتنوعة، حيث ان القناة تقدم المسلسلات الكوميدية والأكشن والدراما الصعيدية والترفيهية بواسطة كبار نجوم الفن، وهذه القائمة تضم مجموعة كبيرة من المسلسلات التالية:

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.

مسلسل جري الوحوش بطولة نضال الشافعي.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة نور اللبنانية وياسر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة .

مسلسل بدون مقابل بطولة الفنان هاني رمزي.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد طاش .

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم.

مسلسل العتاوله بطولة الفنان الكبير أحمد السقا.

مسلسل نعمه الأفوكادو بطولة مي عمر.

مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

مسلسل أولاد الحاج متولي بطولة وفاء عامر، نرمين الفقي.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان الكبير خالد النبوي.

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

مسلسل الكبير 8 بطولات أحمد مكي.

مسلسل الساعة 5:00 بطولة النجم أسر ياسين.

تردد قناه MBC مصر على القمر الصناعي

يبحث العديد من متابعين قناة إم بي سي مصر لمشاهدة المسلسلات الرمضانية الحصرية لهذا العام عن تردد القناة على القمر الصناعي:

تردد قناه MBC مصر على النايل سات

تردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

تردد قناة MBC مصر على عرب سات