اتفرج ببلاش.. كل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم الجمعة والتشكيل المتوقع

يبحث كثير من محبي وعشاق الرياضة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم خاصة مع اقتراب موعد عرض المباراة اليوم والتي من المقرر لها أن تقام اليوم بتاريخ 16 فبراير الموافق يوم الجمعة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة ال10 بتوقيت مكة المكرمة والساعة ال 11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ويلعب النادي المباراة في إطار دوري بطولة أفريقيا وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول القنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم

يبحث محبي النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم حيث يستعد النادي الأهلي اليوم لمواجهة نظيره فريق بلوزداد الجزائري اليوم ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة للمباراة وتعتبر قناة قناة بين سبورت القطرية هي من أهم القنوات الناقلة للمباريات الحاسمة وتردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد للقناة 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

تشكيل النادي الأهلي في المباراة

يلعب في المباراة اليوم نخبة من أهم اللاعبين في النادي الأهلي وتم تقسيم التشكيل ليكون كالتالي:

يلعب اللاعب مصطفى شوبير في حراسة المرمى

يلعب اللاعب محمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم في خط الدفاع.

يلعب في خط الهجوم اللاعب حسين الشحات واللاعب محمود كهربا والفنان موديست

يلعب في خط الوسط اللاعب مروان عطية واللاعب عمرو السولية واللاعب إمام عاشور

ترتيب النادي الأهلي في دوري أفريقيا