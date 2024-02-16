نزلها مجانًا.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية الناقلة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق اليوم مباراة قوية ضمن دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري ونادي بلوزداد، وهناك قناة مجانية تقوم بنقل هذه المباراة على شاشتها، وعبر “البديل” نذكر لكم تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية، حيث القناة المجانية الناقلة لقاء اليوم، وهذا هو ترددها وموعد المباراة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية

عشاق الشياطين الحُمر يبحثون حاليًا عن القنوات التي تنقل المباراة اليوم بين النادي الأهلي وبين نادي شباب بلوزداد، حيث البطولة عادت من جديد بعد فترة التوقف بسبب البطولة الخاص بكأس أمم أفريقيا، وسيتم إذاعة المباراة على قناة بين سبورتس السادسة ولكنها مشفرة، ولكن هي الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة، أما القناة المجانية الناقلة هذا اللقاء هي الجزائرية الأرضية المفتوحة، حيث الإحداثيات الخاصة بالقناة، تأتي على النحو التالي:

اسم القناة على القمر الصناعي: Progtamme National Algeria.

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الرمز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على أن يتم تنزيل تردد القناة من قبل المشاهد، ثم بعد التنزيل يقوم بالدخول للإعدادات وكتابة الشفرة بخانة Biss، حيث الشفرة الخاصة بالقناة تأتي كالتالي: 11000011000000000، وبعدها يمكن متابعة هذه المباراة، أو أي مباراة أخرى تنقلها القناة على شاشتها.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

وقع الأهلي المصري بالمجموعة الرابعة من البطولة ومعه عدد من الأندية والذي هم ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني والجزائري شباب بلوزداد، وسوف يواجه اليوم نظيره الجزائري في المواعيد التالية: