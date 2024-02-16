رسميا الان.. تحديد موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024 والقنوات الناقله بجودة عالية HD

يبحث كثير من محبي الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024 حيث يتنافس الممثلون كل عام في الساحة الفنية بعدة مسلسلات ويلعب مسلسل العتاولة هذه السنة دورا كبيرًا في الساحة الفنية حيث أنه يضم نخبة من ألمع وأكبر الفنانين ويترقب محبي الدراما عرض المسلسل والمواعيد الخاصة به والقنوات الناقلة ويتميز مسلسل العتاولة بقوة الإنتاج والحبكة الدرامية وسيتم عرضه في شهر رمضان عبر عدة قنوات سنتناول كافة التفاصيل حولها في السطور القادمة.

موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024

يبحث كثير من محبي الدراما عن موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024 حيث لم تعلن بعد قنوات الMBC عن الموعد الرسمي لعرض المسلسلات ويتميز مسلسل العتاولة بأنه يحتوي على أكبر نخبة من الممثلين ومن ألمع الفنانين المعروفين حيث يلعب دور البطولة عددًا من ألمع وأكبر الفنانين في المجال ومن أهم تلك الأسماء مايلي :

يلعب دور البطولة المشترك الفنان أحمد السقا والذي يلعب دوره الشيخ مروان

يشارك أيضًا في دور البطولة الفنان طارق لطفي والذي يلعب دور الشيخ عصام

يلعب دور البطولة أيضًا الفنان باسم سمرة والذي يلعب دور ابن الشيخ عصام

الفنانة مي كساب تلعب دور زوجة الشيخ عصام

الفنانة حنان يوسف في دور أخت الشيخ مروان

الفنانة زينة في دور زوجة حمادة

الفنانة نهى عابدين في دور ابنة الشيخ عصام

الفنان صلاح عبدالله في دور صديق الشيخ مروان

الفنانة ميمي جمال في دور أم مروان

الفنانة هدى الأتربي في دور أم عصام

الفنانة سلمى المغاوري في دور كبير عائلة العتاولة

مسلسل العتاولة

يعد مسلسل العتاولة من أكبر المسلسلات المنتظرة في السباق الرمضاني والذي يجسد دور صراع القوة والنفوذ والمجد في الصعيد المصري.