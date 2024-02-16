“اسأل اللي صرفوا” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، التي أعلنت عنها الدولة المصرية تحديداً مع بدايات فيروس كورونا المستجد، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة……

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

كتابة الاسم الرباعي ورقم الموبايل والرقم القومي المكون من 14 رقم.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على “تسجيل”.

وأشار وزير القوى العاملة خلال حوار له على قناة “صدى البلد” أن كل ما يتم تداوله بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة غير صحيح بالمرة، وأن الوزارة لم تعلن عن تفعيل الخدمة على موقع الوزارة، وفي حالة تفعيل الخدمة سوف يتم الإعلان عن هذا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهي كالتالي: