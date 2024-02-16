خلاص فرجت.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزيادة الجديدة – وفق لـ وزارة المالية
يبحث كثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك واحتياج المواطنين لشراء المستلزمات الرمضانية والاحتياجات المنزلية ولهذا يتساءل كثير من الموظفين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف المرتبات وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مرتبات فبراير قبل رمضان وفي نهاية الشهر وفق الجدول المعتاد ومع الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من مارس المقبل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مرتبات شهر فبراير.
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024
قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 حيث سيتم صرف المرتبات وفق جدول معين ووفقًا للدرجات الوظيفية وسيتم صرف المرتبات وفق الجدول الآتي:
- يوم الخميس 22 فبراير 2024 هو اليوم الأول لصرف مرتبات موظفي الدرجة السادسة وهي الفئة الأولى التي تتقاضى الراتب
- يوم الأحد 25 فبراير 2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر فبراير
- يوم الإثنين 26 فبراير 2024 هو اليوم الثالث صرف مرتبات شهر فبراير
- يوم الثلاثاء 27 فبراير هو اليوم ما قبل الأخير لصرف مرتبات شهر فبراير
- يوم الأربعاء 28 فبراير هو اليوم الأخير لصرف مرتبات موظفي الدرجة الأولى وهي الفئة الأخيرة التي تتقاضى الراتب.
جدول زيادة الرواتب
وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الأجور بدءًا من شهر مارس القادم أي أنه لا يوجد زيادة في الراتب في فبراير الحالي وقد تمت زيادة الرواتب كالتالي:
- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه
- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه
- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه
- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه
- مرتبات الدرجة الثانية 8000 جنيه
- مرتبات الدرجة الأولى 8200 جنيه
- مرتبات درجة المدير العام والدرجة العالية 9200 و 10200 بالترتيب
- أما عن الدرجة الوظيفية الممتازة وهي الدرجة الأعلى بين الموظفين فتحصل راتبًا يصل إلى 12200 جنيه