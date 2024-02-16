فرحة كبيرة لجميع الموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر قبل سنه ال60 وفق لقانون المعاشات 2024

يبحث كثير من الموظفين عن شروط الخروج على المعاش المبكر حيث إنه قد فتحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باب الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ عمر ال60 عامًا حيث إنه هناك عدة شروط يجب توافرها في الموظفين قبل إنهاء خدمتهم وحصولهم على المعاش المبكر وقد وضحت الوزارة شروط الحصول على المعاش وفق القانون الجديد وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الحصول على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وقد وضعت التأمينات الاجتماعية قانونًا جديدًا خاصًا بـ شروط الخروج على المعاش المبكر ويتساءل كثير من الموظفين المؤمن عليهم في القطاع الخاص والعام عن الشروط الجديدة للخروج على المعاش وتلك الشروط كالتالي:

توافر المدة تأمينية فعلية وهي المدة التي تعطي الحق في معاش لا تقل نسبته عن 50% من راتب التسوية.

أن تتوفر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن ال20 سنة وذلك قبل يناير 2025

أن يقدم المستفيد طلب الصرف

أن تنتهي الخدمة دون بلوغ السن أو العجز أو الوفاة.

ألا يتم صرف التعويض في دفعة واحدة

بالخطوات كيفية التقديم على المعاش المبكر

يجب عليه أن يحضر المستندات والأوراق المطلوبة إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في الفرع المختص ومن أهم الأوراق المطلوبة للتقديم مايلي: