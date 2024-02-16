“ظهرت حالاً”نتائج السادس التمهيدي 2023-2024 “تحميل PDF” في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس التمهيدي 2023-2024، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع في عدد من المحافظات العراقية، حيث يمكن للطلاب بكل سهولة الإطلاع على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس التمهيدي الدور الأول 2024.

نتائج السادس التمهيدي 2023-2024

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس التمهيدي 2023-2024، التي أصبحت متاحة أمام الجميع سواء على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، التي أعلنت أن نسب نجاح السادي التمهيدي 2024 تخطت الـ 78% مؤكدة أنه مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

كما أكد وزير التعليم العراقي خلال لقاء له على قناة العراق الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى المحافظات العراقية،وذلك لضمان تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء .

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

كما ينشر موقع البديل نتائج امتحانات السادس التمهيدي 2024، في محافظة ذي قار بعد أن أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار عن النتائج حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها، وإليكم خطوات الإستعلام…..