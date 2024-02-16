موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه .. سجل الان واحصل على منحة وزارة القوى العاملة

موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة خطوات تقديم الطلبات للحصول على هذا الدعم، حيث تقوم وزارة العمل بتوفير مساعدات مالية تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه في الشهر للمواطنين البسطاء الذين لا يمتلكون أي وظيفة أو مصدر ثابت للدخل، وفي السطور التالية سنجيب عن أهم الاستفسارات التي تدور في ذهنك حول هذه المنحة.

موقع تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة ال 1000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن رابط التسجيل في العمالة غير المنتظمة 2024 حتى تساعد جميع المواطنين على التقدم للحصول على دعم هذا البرنامج الاجتماعي، وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى منصة وزارة القوى العاملة مصر الرسمية.

ثم قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب وكلمة السر.

بعدها انقر على تسجيل الدخول.

ثم حدد أيقونة منحه العمالة غير المنتظمة

سجل جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

تأكد من صحة جميع البيانات ومن صحة رقم الهاتف والرقم القومي.

ثم انقر على زر إرسال الطلب.

التسجيل في العمالة غير المنتظمة برقم الموبايل

حتى يتم قبول طلب التسجيل في العمالة غير المنتظمة 2024 يمكن أن يتم التقديم من خلال الهاتف المحمول في حالة عدم وجود جهاز حاسب آلي، وذلك عن طريق اتباع نفس الخطوات السابقة، والجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قامت بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أجل التأكد أن هذا الدعم المادي يصل إلى الفئات المحتاجة والتي تستحقه ومن أهم هذه الشروط ما يلي: