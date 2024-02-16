رابط results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 نتائج الامتحانات التمهيدية في العراق

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 تحرص وزارة التربية بالعراق على الإعلان عن نتيجة الامتحانات التمهيدية في أقرب موعد ممكن، وقد تم بالفعل الإعلان عنها في بعض المحافظات العراقية وتستعد الوزارة من أجل الإعلان عنها في باقي المحافظات الأخرى، وتوفر الوزارة رابط رسمي يساعد الطلاب في التعرف على نتائجهم بكل سهولة بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى الازدحام أمام المدارس أو الإدارات التعليمية، وفي السطور التالية سنتعرف على الرابط والخطوات وآخر الأخبار عن هذا الموضوع.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

يتم الكشف عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عن طريق موقع نتائجنا، وخاصة أن أعمال التصحيح انتهت في عموم المحافظات العراقية وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة التربية بأنه سوف يتم الإعلان عن ظهور النتيجة في جميع المحافظات العراقية تباعاً وذلك حسب انتهاء كل مديرية تعليمية من أعمال التصحيح وتجميع الدرجات الخاصة بها، وتعد هذه النتيجة من أهم الأمور المحددة لمستقبل الطالب.

لينك نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط يساعد الطلاب في الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 بشكل مجاني وبكل سهولة عن طريق اتباع هذه الخطوات:

قم بالولوج إلى م وقع وزارة التربية العراقية الرسمي أو موقع نتائجنا results.mlazemna.com .

. اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

حدد الصف والفصل الدراسي.

سجل بيانات الطالب مثل رقمه الامتحاني واختر المحافظة التابع له.

راجع جميع البيانات التي قمت بكتابتها وتأكد من أنها صحيحة.

انقر على زر البحث.

انتظر لحظات وستظهر الدرجات بالتفصيل ويمكنك طباعتها أو تحميلها على الجهاز.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن هذه النتيجة في بعض المحافظات العراقية وتكثف الوزارة جهودها بشكل كبير من أجل الانتهاء من النتيجة في باقي المحافظات، حتى يتمكن جميع الطلاب من الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة عن طريق البحث بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب واسمه، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.