لينك epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي 2024 التمهيدي عموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 التمهيدي يستطيع جميع الطلبة طالبات من كل المحافظات العراق التعرف عليها من خلال موقع نتائجنا، حيث تعد هذه النتيجة من أكثر الموضوعات التي تشغل فكر الطلاب والسادة أولياء الأمور، ومن الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن ظهورها في بعض المحافظات مثل محافظة الكرخ الثالثة والكرخ الثانية، مما يدل على قرب إعلانها رسمياً في كافة المحافظات خلال ساعات قليلة وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق في كافة اللجان، وفي السطور التالية سنعرض رابط خطوات الاستعلام عن هذه النتيجة.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2024 التمهيدي

تعد نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 من اللحظات الفارقة والمهمة في حياة الطالب، ولهذا فهم ينتظرون ظهورها بفارغ الصبر على المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالعراق، ويمكن الوصول إليها من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، وتمثل هذه النتيجة فرصة لكي يتعرف كل طالب على مستواه في الامتحان والاحتفال بالنجاح أو البحث عن فرصة أخرى لتحسين المستوى في الدور الثاني، والهدف من هذه النتيجة هو تشجيع الطلاب على بذل أقصى جهدهم في التعلم والحصول على الدعم والتشجيع من الأهل والمعلمين، من أجل تحقيق النجاح في هذا المسار التعليمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 التمهيدي

يستطيع كل طالب وطالبة الوصول إلى نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في خلال لحظات معدودة عبر موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم والتعرف على الدرجات بالتفصيل بعد اتباع الخطوات البسيطة التالي ذكرها:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق أو موقع نتائجنا .

سجل بيانات الطالب مثل رقم الجلوس والمحافظة التابع لها.

اضغط على زر الاستعلام.

ثم حدد طباعة النتيجة pdf.

وهكذا تستطيع التعرف على النتيجة بالتفصيل في كل المواد الدراسية التي أدى امتحاناتها الطالب.