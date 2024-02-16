بزيادة 100 ألف دينار عراقي.. وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين 2024 تُصرف في هذا الموعد

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين ومتى تنزل هو ما يشغل بال الكثيرون في الوقت الحالي، حيث اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي هو الموعد الرسمي لإيداع الرواتب التقاعدية من قِبل الهيئة الوطنية للتقاعد العراقية، وقد يتغير موعد الصرف من شهر إلى شهر آخر على حسب يوم الصرف يأتي بأي يوم، حيث غالبًا يكون التأخير هو الميعاد وليس تبكير الصرف، فدعونا عبر “البديل” نوضح لكم الموعد وتفاصيل الزيادة.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين مارس

يأتي موعد صرف رواتب المتقاعدين كل شهر ببداية الشهر الميلادي، ويتغير الموعد حال مصادفة اليوم لعُطلة رسمية، وهذا الشهر مارس للأسف الراتب لن ينزل في موعده، بل محتمل أن يتأخر الصرف ليوم السبت أو الأحد، حيث الثاني أو الثالث من شهر مارس لعام 2024، وفي الغالب يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين عن العمل بعد 48 ساعة من صرف رواتب المتقاعدين، أي من الممكن أن يكون صرفها الثلاثاء أو الأربعاء، وفي انتظار قريبًا التأكيد من قِبل الهيئة على الموعد الرسمي لإيداع معاشات مارس للمتقاعدين.

زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين

سبق أن وضح وزير العمل العراقي أن رواتب المتقاعدين بها زيادة تقريبًا 100 ألف دينار عراقي، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، حيث من شهر نوفمبر السابق تم رفع قيمة الحد الأدنى للرواتب من مبلغ 400 إلى 500 ألف دينار عراقي، حيث الفئات الأكثر استفادة من تلك الزيادة، هم من كانت رواتبهم قليلة، حيث رُفع الحد الأدنى بقيمة 100 ألف دينار دفعة واحدة.