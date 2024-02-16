New frequency تردد قناة توم وجيري Tom& Jerry 2024 تابع احلى واجدد حلقات القط والفار الشيقة

تردد قناة توم وجيري Tom& Jerry 2024، القط والفأر تعد من أشهر الشخصيات في عالم الأطفال، التي لها قدرة عالية على جذب انتباه الأطفال في ثواني قليلة، كما أنها مفضلة أيضا من آبائهم وأمهاتهم منذ طفولتهم الصغيرة، وقد بحث الكثير منهم عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فقد تم تغيير إحداثيات القناة لتكون جودة البث مرتفعة لأن الصورة النقية والصوت الصافي من مقومات إرتفاع نسب المشاهدة.

تردد قناة توم وجيري Tom& Jerry 2024

يبحث الجميع عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 لتحميل القناة في المنازل، ومن ثم قضاء وقت مرح وسعيد ومشاركة لحظات لطيفة مع الأطفال الصغار، حيث يسعد الأطفال كثيرا بالمقالب المختلفة التي يحدثها كل من القط والفأر في الآخر، ويتم بث توم وجيري على الأقمار الصناعية بالترددات التالية.

تردد توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات:

التردد : 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة قناة : SD

أما عن تردد القناة على العرب سات كما يلي.

التردد : 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة :SD.

محتوى قناة توم وجيري 2024

يأتي محتوى توم وجيري ترفيهي في المقام الأول مع الحفاظ على المحتوى الهادف الذي لا يعتمد على المرح فقط، حيث يمكن للمشاهد الاستمتاع بما تقدمه القناة من فقرات ترفيهية ممتعة للأطفال، حيث الأفلام الكرتونية المضحكة التي تشهد المغامرات بين القط والفأر، كما يتم تقديم برامج تعليمية قصيرة تعتمد على توصيل المعلومة بسرعة وبطريقة لذيذة، ومن الأفلام التي تقدمها قناة توم وجيري ما يلي.