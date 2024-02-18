“آخر تحديث” أضبط تردد قناة بطوط 2024 نايل سات وعرب سات Batoot kids أروع أفلام الكرتون المدبلجة

ضبط تردد قناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تعد قنوات الأطفال جزء لا يتجزأ من حياة أي طفل خاصة في الفترة العمرية التي تبدأ من ثلاث سنوات، حيث يكون الطفل قادرا على فهم ما يشاهده من رسوم متحركة وتصرفات للشخصيات الكرتونية، كما يمكنه تقليد ما يشاهده ويستطيع أيضا ترديد الأغاني والأناشيد وحفظها في كثير من الأحيان، لذلك على كل أب وأم البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة بطوط 2024 نايل سات

استقبل تردد قناة بطوط نايل سات حيث يفضل الأطفال في الدول العربية والشرق الأوسط مشاهدة تلك القناة لأنها استطاعت أن تجذب انتباههم، حيث حققت قناة بطوط نسب مرتفعة جدا من المشاهدات على الشاشة الصغيرة، وعلى كل من يريد ضبط قناة بطوط الإطلاع على التردد الجديد التالي.

تردد القناة على النايل سات..

التردد القناة: 11494

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على العرب سات..

تردد القناة: 11594

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة بطوط على عرب سات حيث تأتي الخطوة التالية للبحث عن التردد الجديد الجديد على كل الاقمار الصناعية، هي معرفة خطوات تحميل القناة على جهاز الريسيفر والتي تعد في غاية البساطة والسهولة، من خلال استخدام الريموت كنترول يتم تنفيذ ما يلي.