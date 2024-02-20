أغاني لولو طول اليوم .. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 نايل وعرب سات بدون توقف وناسة بيبي

تردد قناة وناسة للاطفال 2024 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها قطاع كبير من الأسر العربية هي تردد قناة وناسة للأطفال 2024، حيث لا يخلو منزل من طفل صغير يبحث عن الاستمتاع والسعادة وسط عائلته، وهذا ما توفره قناة وناسة لأطفالنا العرب من خلال أناشيد قصيرة تكرر على الشاشة في رسوم متحركة جذابة وملفتة للانتباه.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

الآن يمكن لأولياء الأمور تنزيل تردد قناة وناسة للاطفال على أجهزة الإستقبال في المنزل، لتقديم أفضل القنوات لأطفالهم التي تقدم باللغة العربية خلال ساعات اليوم بدون وجود أي فواصل إعلانية، قد تشعر الطفل بملل خلال المشاهدة و تنفرهم من استمرار المتابعة، كما أن تردد قناة وناسة متوفر على أكثر من قمر صناعي وهذا يغطي نطاق جغرافي واسع ويشمل عدد أكبر من الدول، ويمكن تحميل القناة بالاستعانة بالترددات التالية.

القمر نايل سات.

تردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة بيبي عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

قناة وناسة للأطفال 2024

تأسست قناة وناسة للأطفال في عام 2007 وهي من أفضل ترددات قنوات الاطفال، حيث أنها منذ انطلاقتها تعمل إدارة القناة على تطويرها دائما، لذلك أصبحت وناسة من القنوات الشهيرة في دول الشرق الأوسط، وتقدم وناسة للطفل العربي أهم ما يحتاجه في تلك الفترات المبكرة في حياته من خلال شخصية لطيفة احبها الأطفال كثيرا وتعلقوا بها، ألا وهي شخصية ” لولو” تلك الطفلة الصغيرة التي تقدم لهم الأغاني الجميلة، التي تحكي قصص ومواقف لها في الحياة تبين السلوكيات الصحيحة والتصرفات الخاطئة، ومن أغاني قناة وناسة.