سعر 100 دولار في العراق اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

الكثير من عمليات البحث في العراق ترغب في معرفة الإجابة عن سؤال واحد، كم سعر 100 دولار في العراق اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير 2024؟ خاصة بعد الارتفاع التي شهدته تداولات الأمس الخميس وهو ما أدى إلى إغلاق التداول على ارتفاع سعر الدولار، ولهذا هناك حالة قلق في العراق والكل يرغب في معرفة أسعار الدولار اليوم.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

اهتمام عراقي كبير بمعرفة أسعار الدولار، وخاصة سعر 100 دولار في العراق اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير 2024، وذلك بعد الإغلاق على ارتفاع بالأمس، إليك الأسعار:

سعر الدولار الأمريكي الواحد اليوم يساوي 1306.42 دينار عراقي.

سعر الخمسة دولارات في العراق اليوم 6532.12 دينار عراقي.

أما سعر العشرة دولارات اليوم فوصل إلى 13064.24 دينار عراقي.

في حين وصل سعر العشرين دولار اليوم في العراق إلى 26128.48 دينار عراقي.

أما سعر الخمسة وعشرون دولار أمريكي اليوم فهو 32660.60 دينار عراقي.

أخيرًا سعر 100 دولار في العراق اليوم هو 130642.20 دينار عراقي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي

أما عن باقي أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي اليوم، فهي كالتالي:

سعر الريال السعودي 348.35 دينار عراقي. سعر الجنية الاسترليني 1643.25 دينار عراقي. سعر اليورو 1405.84 دينار عراقي.

جديرًا بالذكر أن الاهتمام بأسعار صرف العملات الأجنبية يعد شديد الأهمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة للمحللين الاقتصاديين، لأن سعر الصرف يحدد سعر المنتجات والسلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين بشكل يومي، وبالنسبة للمحللين يعد سعر الصرف مهم لأنه يعطي مؤشرًا على حالة الاقتصاد في الدولة.