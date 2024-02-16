ننشر.. موعد عرض مسلسل جودر في رمضان 2024 والقنوات الناقله

يبحث كثير من المشاهدين في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل جودر في رمضان 2024 حيث يعتبر مسلسل جودر من أهم المسلسلات الرمضانية المشاركة في الموسم القادم حيث يلعب دور البطولة الفنان ياسر جلال والذي يتميز بأعماله المشوقة والتي تنال دائما إعجاب المشاهدين وتحصل على أعلى المشاهدات ويلعب هذه السنة الممثل ياسر جلال دور جودر في دور مليء بالمغامرة و الأكشَن والانتقام الذي يجعل المسلسل مشوقًا ومليئًا بالإثارة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مسلسل جَودر وأوقات عرضه في الموسم الرمضاني.

موعد عرض مسلسل جودر في رمضان 2024

يبحث المشاهدين عن موعد عرض مسلسل جودر في رمضان 2024 حيث سَتعرض قناة CBC المسلسل الدرامي طيلة خلال شهر رمضان المبارك 2024 حيث تعتبر القناة من أهم وأكبر القنوات في مصر والوطن العربي وتحرص القناة على تنوع المسلسلات المعروضة حتى تحافظ على جذب المتابعين ويعد مسلسل جودر من أهم المسلسلات الرمضَانية يحتوي على نخبة من ألمع الفنانين في الوسط الفني ومن أهم تلك الفنانين مايلي :

يلعب دور البطولة الفنان ياسر جلال

الفنانة ياسمين رئيس في دور شهرزاد

الفنانة نور اللبنانية

الفنانة تارا عماد

مايان سيد

أحمد بدير

عبد العزيز مخيون

وفاء عامر

جيهان الشَمرشجي

محمود البزاوي

محمد علي رزق

فتوح أحمد

ايتن عامر

احداث المسلسل الرمضاني

تدور قصة المسلسل حول جودر الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال والمتزوج من شهرزاد التي تلعب دورها الفنانة ياسمين رئيس تتهم شهرزاد جودر بقتل أخيها ويدخل في إطار ذلك السجن لتمر السنوات ويخرج جودر من السجن لينتقم من جميع من ظلموه وتدور الأحداث في سلسلة شيقة ومثيرة يهتم بها الجمهور.