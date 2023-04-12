تتزايد الجهود في البحث عن موعد عرض الحلقة 51 من مسلسل “ألب أرسلان” بعد تقديم الحلقة السابقة 50 التي كانت حافلة بالأحداث المشوقة، يتضمن موضوع الحلقة الحالية صراع شديد على العرش بين الأمير آلب أرسلان و شقيقه الأمير سليمان، بعد وفاة عمهم طغرل سلطان دولة السلاجقة، نقدم لكم موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة HD والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة HD والقنوات الناقلة

بخصوص موعد عرض الحلقة 51 من المسلسل التركي الشهير “ألب أرسلان” بجودة عالية HD، ستعرض يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة TRT التركية، سيتم إعادة عرض الحلقة كاملة ومترجمة للغة العربية في قناة الفجر الجزائرية، حيث تم ترجمتها يوم الثلاثاء 21/3/2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً. سنقوم بإعطائك الترددات للقنوات التي ستنقل مسلسل ألب ارسلان في المستقبل.

تردد قناه الفجر الجزائرية

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

التردد:12645.

القمر الصناعي: النايل سات .

تردد قناة TRT 1 التركية 2023

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد : 11316.

القمر الصناعي: نايل سات.

أحداث الحلقة 51 من مسلسل ألب ارسلان

تمحورت الجزء السابق من مسلسل “ألب رسلان” حول حدوثات جديدة، حيث نجح ألب أرسلان في الهروب من المرتزقة بعد كسر قفل العربة، ومع ذلك، تواجهه التحديات للاستمرار في الخروج حيّاً من هذه المواجِهات بأمان فالقائد المرتزق يدرك بأن ليون لن يُغفِرَ له، بعد فرار أرسلان من الموقع ويتوجه إلى الأسرة الليونية ليخطف طفلهم ويتعهد بقتله، كما يتهدد سفراء الأرض المشاعة، وفي هذا الوقت يصاب والدة أكيناية بطعنة في الكتف، لكن آلب أرسلان يظهر فجأة وينجح في إنقاذ عائلته من محاولات الغزو، كما نجح في قتل قائد المرتزقة. بعدها، تشتعل أحداث المسلسل حيث يُحصَّن نادي لافال التابع لـِ مارْديَك خصمًا مستمرًا لآلب أرسلان. تنتهي الأمور بالهروب من الحصار والفرار من إمساك الكونت.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد مسلسل ألب ارسلان الحلقة 51 مترجمة HD والقنوات الناقلة، يمكن للمتابعين مشاهدة الحلقة 51 من مسلسل “ألب أرسلان” بالترجمة العربية على منصة قصة عشق الإلكترونية التي توفر مجموعة واسعة من المسلسلات التركية المترجمة، يُعرض المسلسل كذلك على قناة الفجر الجزائرية، حيث يُمكن مشاهدته كُل يوم ثُّلاَثَاء.