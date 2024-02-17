asd.ma | هنا رابط التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024 | ومتابعة الطلب بالمغرب

وضعت الحكومة المغربية الدعم الاجتماعي المباشر لمساعدة الأسر محدودة الدخل والهشة، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي إلى ذلك أنشأت منصة الدعم المباشر، والتي يمكن من خلالها لتسهيل التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر، والاستعلام عن جميع الخِدْمَات التي تخص الدعم.

ومن اجل أهمية الأمر بالنسبة للمواطنين في المغرب نبين لكم عبر موقعكم البديل الإخباري تفاصيل التسجيل في الدعم.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

توفر الحكومة المغربية منصة يمكن للمواطنين في المغرب الذين استوفوا الشروط أن يقوموا من خلالها أن يسجلوا في الدعم المباشر والحصول عليه باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الدعم الاجتماعي المباشر الرسمي عبر الرابط التالي: www.asd.ma قم بإنشاء حساب عبر الموقع باستخدام بياناتك الشخصية. ارفق جميع المستندات الشخصية مثل بطاقة الهُوِيَّة، وشهادة الإقامة، وشهادة العائلة. اضغط على تقديم الطلب، وانتظر قليلًا لاستلام رسالة تين أن طلبك تم قبوله. يتم دراسة طلبك من قبل برنامَج الدعم المباشر وعند الموافقة عليه سيتم مراسلتك للحصول على الدعم.

يمكنك الاطلاع أيضا على كيف اعرف اني مقبول في السجل الاجتماعي الموحد

والتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد

كيف اعرف اني مسجل في الدعم الاجتماعي؟

يمكنك الاستعلام عن أنك مسجل في الدعم الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الحساب الخاص بك في بوابة السجل الاجتماعي الموحد:

هيكل على زر “حساب الأسرة”.

اكتب العدد المعرف العالمي الشامل وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

هيكل على قسم “حالة الطلب” أو “الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”.

اختيار خدمة مراجعة مؤشر السفينة هيكل على الزر “طلب مراجعة السيدة” المعنون “بمراجعة مؤشر السيارة، وذلك لتتعرف على حالتك: مثل التالي: مقبول، أو قيد المراجعة، أو مرفوض.

شروط الاستفادة من التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

وضع برنامَج الدعم المباشر في المغرب لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مواطنين المغرب، ولكي يقوم أيضا على دعم ومساعدة الأسر الفقيرة، لذلك تم وضع شروط لتحقق هذه الأهداف وهي التالية:

المتقدم للحصول على الدعم مغربي. ومسجل في السجل الاجتماعي الموحد. وأن يكون مسجل في السجل الوطني. ومقيم في المغرب بشكل دائم. وأن يكون احد هذه الفئات (ذوي الإعاقة الذهنية، أو الجسدية، أو الإعاقة الحسية، أو الإعاقة المركبة، أو من الأسر محدودة الدخل) التي يستهدفها برنامَج الدعم المباشر.

إلى هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الخاص بشرح طريقة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر، وقد وضحنا شروط التسجيل والاستعلام عن الطلب بعد التقديم.